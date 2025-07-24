Зеленский разъяснил требование регулярного полиграфа в законопроекте по НАБУ

"Уже сегодня есть в Верховной Раде Украины мой законопроект - то, что обещал, - для справедливости, для правоохранительных и антикоррупционных органов", - сказал он.

По словам главы государства, документ предусматривает "полноценные гарантии независимости антикоррупционных органов" и "реальные возможности проверить, чтобы не было никакого российского вмешательства".

Президент подчеркнул, что все лица, имеющие доступ к государственной тайне, должны проходить регулярные проверки на детекторе лжи. Это касается не только работников НАБУ и САП, но и сотрудников ГБР и Национальной полиции.

"Каждый, кто имеет доступ к государственной тайне, - и это не только в НАБУ и САП, но и ГБР, наша Национальная полиция - должен пройти проверки на детекторе лжи. И это должны быть регулярные проверки", - заявил Зеленский.

Он добавил, что в законопроекте также заложены нормы, которые должны обезопасить систему от злоупотреблений.

Также текст законопроекта уже обсуждали с партнерами, представителями НАБУ, САП и правоохранительных органов. По его словам, международные партнеры, в частности из Великобритании, Германии и Евросоюза, выразили много предложений и заинтересованность в привлечении европейских экспертов.

"Поручил нашим членам правительства представить законопроект всем нашим партнерам и привлечь все необходимые экспертные возможности", - подытожил глава государства