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Зеленский: российский террор давно перешел черту

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Российский террор в Украине давно перешел черту и является угрозой глобальной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

"Российский террор давно пересек ту черту, за которой многим в цивилизованном мире стало очевидно, что это вопрос глобальной безопасности - наказать Россию, страну-террориста, за все сделанное против Украины и международного правопорядка", - отметил он.

Он подчеркнул, что на следующей неделе проведет переговоры, которые будут способствовать наказанию российских военных преступников.

"Причем эта активность направлена не только на Европу и другие традиционные регионы для украинской дипломатии. Сделаем все, чтобы и в Латинской Америки, и Азии, и Африке слышали правду о российском терроре на нашей земле", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что Россию могут вынудить прекратить войну в Украине только санкции от всех стран мира.

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Владимир ЗеленскийВойна России против Украины