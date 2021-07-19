Зеленский: российская агрессия направлена на торможение вступления Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, российская агрессия направлена на торможение вступления Украины в ЕС. Украина все делает для того, чтобы стать членом блока.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на его заявление на международной конференции в Батуми.

"К сожалению, продолжающаяся агрессия РФ, гибридные атаки, оккупация, направлены на то, чтобы тормозить наше движение к этой интеграции", - заявил он.

Он поблагодарил лидеров ЕС за их поддержку на пути вступления Украины в Евросоюз.

Ранее вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишин заявила, что Украина ожидает, что к 2027 году, когда Литва примет председательство в Совете ЕС, можно будет выйти на конкретные политические решения.

РБК-Украина писало, что в середине марта президент заявил, что Украина создает коалицию стран-участниц ЕС, которые будут лоббировать ее вступление в ЕС. Литва первой подтвердила поддержку Киева на пути к евроинтеграции.