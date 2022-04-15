Зеленский: Россия показала свою главную цель - уничтожить Донбасс

Россия за период полномасштабной войны против Украины продемонстрировала свою основную и главную цель, суть которой является уничтожение областей на востоке нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"За 50 дней войны Россия показала, что именно Донбасс - главная цель. Именно Донбасс она хочет уничтожить. Луганскую и Донецкую области", - отметил глава государства.

Зеленский подчеркивает, что войска РФ их разрушают с максимальным ожесточением.

"Так, что будто хотят, чтобы от них остались одни камни, чтобы там не осталось людей совсем... Харьков не видел столько за 80 лет, сколько принесла ему Россия", - сказал президент.