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Зеленский: Россия показала свою главную цель - уничтожить Донбасс

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Россия за период полномасштабной войны против Украины продемонстрировала свою основную и главную цель, суть которой является уничтожение областей на востоке нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"За 50 дней войны Россия показала, что именно Донбасс - главная цель. Именно Донбасс она хочет уничтожить. Луганскую и Донецкую области", - отметил глава государства.

Зеленский подчеркивает, что войска РФ их разрушают с максимальным ожесточением.

"Так, что будто хотят, чтобы от них остались одни камни, чтобы там не осталось людей совсем... Харьков не видел столько за 80 лет, сколько принесла ему Россия", - сказал президент.

Ранее сообщалось, что за сутки, 14 апреля, на Донбассе ВСУ отбили 4 вражеские атаки и уничтожили 30 российских оккупантов.

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Владимир ЗеленскийДонбассВойна России против Украины