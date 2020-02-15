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Зеленский: Россия должна захотеть деэскалации на Донбассе

Новости » Политика     15.02.2020 - 13:50
Зеленский: Россия должна захотеть деэскалации на Донбассе
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский не хочет эскалации конфликта на востоке Украины

Завершение войны на Донбассе невозможно без желания Российской Федерации. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, передает РБК-Украина.

По словам главы государства, он не знает сколько, понадобится времени для завершения войны на востоке Украины, однако необходимо, чтобы деэскалации конфликта захотела Россия.

"Сколько нам понадобится времени я не знаю. Этого хочет Европа. Надо чтобы этого захотела Россия. Россия должна захотеть отдать нам нашу землю. Мы не хотим эскалации этого конфликта", - заявил он.

Зеленский подчеркнул, что не верит в никакие меморандумы и документы, но уверен, что защитить Украину поможет сильная армия и членство в НАТО.

"Сильная армия или ядерное оружие, или НАТО являются защитой независимости территорий. Никакие документы, меморандумы не защищают. Я не верю в любые бумаги. Всем странам мое предложение - нельзя верить в любые документы. Никто ничего не гарантирует к сожалению", - отметил президент.

Напомним, ранее Зеленский предложил идею секторального разведения сил и средств на Донбассе. Глава государства напомнил, что украинская сторона на заседании ТКГ в Минске предложила и уже почти согласовала один участок разведения.

Кроме того, украинский президент заявил, что целью Украины является проведение местных выборов осенью 2020 года на Донбассе и в Крыму. Однако, по словам Зеленского, это невозможно без элементарных политических условий.

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