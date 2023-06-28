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Зеленський: для Росії було би правильно просити, щоб Україну прийняли в НАТО

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія повинна була б зараз просити, аби Україну прийняли до НАТО. Бо члени Альянсу обороняються, а не знищують.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ у Верховній раді.

Глава держави наголосив, що українців не повинно хвилювати майбутнє Росії після її поразки у війні та "чи подолає свобода стіни Кремля".

"Українців хвилює лише те, щоб ніколи знов російський реваншизм не перетнув кордони нашої держави. Як повноправний член НАТО Україна гарантуватиме, що в нашому регіоні пануватиме мир та свобода. І для Росії зараз було би правильно просити, щоб Україну прийняли в НАТО, бо члени НАТО обороняються, не знищують", - наголосив Зеленський.

Він додав, що держави НАТО захищають народи, а не кидається на сусідів, щоб знищити їх майбутнє, а Росія як агресор знає це краще за всіх.

"Росія як ніхто зацікавлена в безпеці на своїх міжнародно визнаних кордонах, а, отже, і Росія теж зацікавлена в Україні в НАТО. Цього може бути комусь не видно лише з московських чи валдайських бункерів, весь світ це бачить", - підкреслив президент.

Шлях України до НАТО

Нагадаємо, Кремль називав намір України приєднатися до НАТО однією з причин так званої "спецоперації". Проте саме під час повномасштабної війни Україна подала заяву щодо вступу до НАТО.

Українська влада очікує, що липневий саміт Альянсу принесе політичні рішення для нашої країни, а саме чіткі умови та терміни вступу або ж гарантії безпеки.

Раніше президент Володимир Зеленський та глава МЗС Дмитро Кулеба наголошували, що Україна відкидає будь-які альтернативи вступу до НАТО.

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