Зеленский: для России было бы правильно просить, чтобы Украину приняли в НАТО

Глава государства подчеркнул, что украинцев не должно волновать будущее России после ее поражения в войне и "преодолеет ли свобода стены Кремля".

"Украинцев волнует только то, чтобы никогда вновь российский реваншизм не пересек границы нашего государства. Как полноправный член НАТО Украина будет гарантировать, что в нашем регионе будет царить мир и свобода. И для России сейчас было бы правильно просить, чтобы Украину приняли в НАТО, потому что члены НАТО обороняются, не уничтожают", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что государства НАТО защищают народы, а не бросаются на соседей, чтобы уничтожить их будущее, а Россия как агрессор знает это лучше всех.

"Россия как никто заинтересована в безопасности на своих международно признанных границах, а, следовательно, и Россия тоже заинтересована в Украине в НАТО. Это может быть кому-то не видно только из московских или валдайских бункеров, весь мир это видит", - подчеркнул президент.

Путь Украины в НАТО

Напомним, Кремль называл намерение Украины присоединиться к НАТО одной из причин так называемой "спецоперации". Однако именно во время полномасштабной войны Украина подала заявку о вступлении в НАТО.

Украинские власти ожидают, что июльский саммит Альянса принесет политические решения для нашей страны, а именно четкие условия и сроки вступления или гарантии безопасности.

Ранее президент Владимир Зеленский и глава МИД Дмитрий Кулеба отмечали, что Украина исключает любые альтернативы вступления в НАТО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.