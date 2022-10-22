Зеленський: росіяни кажуть, що терор зупинить ЗСУ, але вони щодня йдуть вперед

"Російські пропагандисти брешуть, коли кажуть, ніби цей терор проти нашої інфраструктури й людей може якось загальмувати активні дії наших військових чи створити якісь труднощі нашій обороні", - заявив президент.

Зеленський додав, що українці об’єднані і точно знають, що Росія не має шансів виграти в цій війні. За його словами, ЗСУ отримують усе необхідне для захисту держави.

"І щоденно - я підкреслюю: щоденно - просуваються вперед", - додав президент.