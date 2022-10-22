Зеленский: россияне говорят, что террор остановит ВСУ, но они каждый день идут вперед

"Российские пропагандисты врут, когда говорят, что этот террор против нашей инфраструктуры и людей может как-то затормозить активные действия наших военных или создать какие-то трудности нашей обороне", - заявил президент.

Зеленский добавил, что украинцы объединены и точно знают, что у России нет шансов выиграть в этой войне. По его словам, ВСУ получают все необходимое для защиты государства.

"И ежедневно - я подчеркиваю: ежедневно - продвигаются вперед", - добавил президент.