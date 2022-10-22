Зеленский: россияне говорят, что террор остановит ВСУ, но они каждый день идут вперед

Россияне врут, когда говорят, что террористические атаки по Украине тормозят продвижение ВСУ. Украинские военные ежедневно продвигаются вперед.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
"Российские пропагандисты врут, когда говорят, что этот террор против нашей инфраструктуры и людей может как-то затормозить активные действия наших военных или создать какие-то трудности нашей обороне", - заявил президент.
Зеленский добавил, что украинцы объединены и точно знают, что у России нет шансов выиграть в этой войне. По его словам, ВСУ получают все необходимое для защиты государства.
"И ежедневно - я подчеркиваю: ежедневно - продвигаются вперед", - добавил президент.
Сегодня, 22 октября 2022 года, российские войска выпустили по Украине 36 ракет, но большую часть удалось сбить.
Напомним, что под удар попали, в частности, западные регионы. В результате Ровно до сих пор частично обесточен, а поврежденный объект в Луцке не подлежит восстановлению.
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