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Зеленский: россияне говорят, что террор остановит ВСУ, но они каждый день идут вперед

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне врут, когда говорят, что террористические атаки по Украине тормозят продвижение ВСУ. Украинские военные ежедневно продвигаются вперед.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Российские пропагандисты врут, когда говорят, что этот террор против нашей инфраструктуры и людей может как-то затормозить активные действия наших военных или создать какие-то трудности нашей обороне", - заявил президент.

Зеленский добавил, что украинцы объединены и точно знают, что у России нет шансов выиграть в этой войне. По его словам, ВСУ получают все необходимое для защиты государства.

"И ежедневно - я подчеркиваю: ежедневно - продвигаются вперед", - добавил президент.

Сегодня, 22 октября 2022 года, российские войска выпустили по Украине 36 ракет, но большую часть удалось сбить.

Напомним, что под удар попали, в частности, западные регионы. В результате Ровно до сих пор частично обесточен, а поврежденный объект в Луцке не подлежит восстановлению.

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