Президент Румунії про атаку росіян на Ізмаїл: це воєнний злочин

Російська атака на порт в Ізмаїлі, яку окупанти провели сьогодні, 2 серпня, вночі є воєнним злочином.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Румунії Клауса Йоханніса у Twitter .

"Атаки Росії на українську цивільну інфраструктуру на Дунаї, в безпосередній близькості від Румунії, неприйнятні. Це воєнні злочини, і вони ще більше підривають можливості України передавати свої продукти харчування нужденним у світі", - підкреслив глава румунської держави.

Атака на Ізмаїл

Нагадаємо, 2 серпня вночі російські окупанти вкотре атакували Україну за допомогою дронів-камікадзе "Шахед". Під їхнім ударом, зокрема, був південь Одеської області.

Ворог бив по Ізмаїлу, де знаходиться річковий порт. Там пошкоджено морський вокзал та інфраструктуру Українського Дунайського пароплавства, ключового українського вантажоперевізника на Дунаї.

Загалом за ніч росіяни пошкодили близько 40 тисяч тонн зерна.

Більш детально про атаку можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.