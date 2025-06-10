Зеленський: Росія визнала в Стамбулі, що її "меморандум" - це ультиматум

Глава держави наголосив, що український меморандум про припинення вогню є основою для припинення вогню. При цьому українська делегація в Стамбулі має мандат на обговорення гуманітарних питань - військовополонені та викрадені діти - або припинення вогню.

"Однак у них немає мандата на обговорення суверенітету і територіальної цілісності України. Це наше конституційне питання", - звернув увагу Зеленський.

При цьому його завдання - це вести переговори про території з російським диктатором Володимиром Путіним.

Президент нагадав, що Україна за жодних обставин не готова визнавати на юридичному рівні окуповані території російськими. При цьому, якщо Україні нададуть адекватні гарантії безпеки, то територіальні питання можна буде вирішити дипломатичним шляхом, а не військовим.

"Ми хочемо покласти край війні, але для цього потрібна воля обох сторін. Якщо інша сторона не готова до цього, вона завжди що-небудь придумає. Вони навіть сказали нашій делегації: ми знаємо, що наш меморандум - це ультиматум, і ви його не приймете. Таким чином, питання не в якості стамбульського формату, а в тому, що робити з брехнею росіян", - розповів Зеленський.

Тому, як зазначив глава держави, Україні й потрібні сильні посередники - у такому разі Росія не зможе відступити від домовленостей.

"Сполучені Штати нині не виглядають сильним посередником: росіяни сказали їм не сідати за стіл переговорів, і вони просто пішли. Чому? Через їхню м'яку політику щодо Росії", - уточнив він.