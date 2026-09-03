Зеленський: Росія спалила завод "Кока-Коли", це чіткий сигнал Америці

За словами голови держави, Росія використовує свою зброю для терору мирних мешканців. Ворог намагається виснажити цивільне життя та вдарити по економіці.

"Сьогодні росіяни своїм дроном ударили по заводу "Кока-Коли". Вже "Кока-Кола" у них такий ворог, що вони спалюють його "Шахедами". Чіткий російський сигнал Америці", - зазначив Зеленський.

Також він звернув увагу, що в РФ не могли не знати, що завдають удару по американському підприємству.

Удар по заводу "Кока-Коли"

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 3 вересня, весь день атакують Київ та область ударними безпілотниками, у тому числі й реактивними.

Вдень у мережі з'явилася інформація про те, що однією з цілей російських атак став завод "Кока-Коли" у селищі Велика Димерка Київської області. Такий завод - одне з найбільших підприємств із виробництва безалкогольних напоїв у Європі.

ЗМІ публікували відео, на яких можна помітити, що після атаки на заводі почалася пожежа.