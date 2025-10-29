Зеленський: Росія перетворилася на найбільшу терористичну організацію у світі

"Вони (росіяни - ред.) не могли не знати, куди б’ють. Це свідомий російський удар саме по дітях, саме по медичному персоналу, саме по базових гарантіях життя в громаді", - наголосив глава держави.

За словами президента, лікарня зазнала значних пошкоджень, а серед персоналу та дітей, які перебували в приміщенні, є постраждалі.

"Наймолодшій пораненій дитині - вісім років. Був поранений і сам хлопчик, і його мама з братом. У момент цього удару близько сотні людей були в лікарні," - розповів Зеленський.

Він підкреслив, що Росія "навіть не соромиться, що розглядає такі об’єкти як мішень".

"Зараз Росія - найбільша терористична організація у світі, яка не просто затягує цю свою терористичну війну, але й старається зробити все, щоб не спрацювала жодна можливість закінчити війну," - заявив президент.

Зеленський також наголосив, що Москва свідомо підриває кожне змістовне дипломатичне зусилля й намагається створювати нові джерела дестабілізації у Європі.

"У цьому році, коли так багато американських зусиль, щоб закінчити війну, росіяни тільки збільшують нахабність і масштаб ударів. Росію не переконує ніщо, крім тиску й сили", - зазначив він.

Президент привітав запровадження нових санкцій проти російських нафтових компаній, назвавши їх "правильним кроком Америки".

"Саме такі кроки потрібні й надалі, щоб збити російську нахабність, позбавити їх можливості затягувати війну та створити в Москви реальний мотив, щоб цю війну завершити. З терористами треба поводитись тільки так, як вони заслуговують силою і справедливо. Дякую всім, хто допомагає Україні", - сказав Зеленський