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Зеленський: Росія фактично вже почала додаткову мобілізацію

21:36 28.09.2026 Пн
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com_zelenskyy.official)

Росія фактично вже почала проведення додаткової мобілізації. Кремль збільшує кількість людей, яких набирає до війська різними методами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

Глава держави розповів про результати доповіді ГУР по заходах, які країна-агресорка планує надалі.

"Фактично росіяни вже почали додаткову мобілізацію - вони збільшують кількість людей, яких набирають різними методами. Планують збільшувати й залучення іноземців", - сказав президент.

Зеленський наголосив на важливості того, щоб уряди країн, з яких РФ залучає солдатів, протидіяли цьому. Він додав, що Україна проінформує про це кожного з них.

"Ми маємо й нові дані по залученню в Росію військових із Північної Кореї: зараз на російській території перебувають більше 8 тисяч північнокорейських військових. Додатково готується розгортання контингенту ще плюс 10 тисяч - їх відбирають для проходження підготовки й подальшого перекидання в Росію", - зазначив глава держави.

Нагадаємо, росіяни почали отримувати "мобілізаційні розпорядження" у військкоматах. Таким чином країна-агресорка може оперативно викликати до пунктів збору сотні тисяч чоловіків.

Крім того, командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді заявив, що РФ планує мобілізувати 300 тисяч осіб до кінця року. Мобілізованих кидатимуть на війну без належної підготовки.

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Володимир ЗеленськийПівнічна КореяВійна в УкраїніМобілізація в Росії