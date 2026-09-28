Зеленский: Россия фактически уже начала дополнительную мобилизацию

Глава государства рассказал о результатах доклада ГУР по мероприятиям, которые страна-агрессор планирует дальше.

"Фактически россияне уже начали дополнительную мобилизацию - они увеличивают количество людей, которых набирают разными методами. Планируют увеличивать и привлечение иностранцев", - сказал президент.

Зеленский отметил важность того, чтобы правительства стран, из которых РФ привлекает солдат, противодействовали этому. Он добавил, что Украина проинформирует об этом каждого из них.

"У нас есть и новые данные по привлечению в Россию военных из Северной Кореи: сейчас на российской территории находятся более 8 тысяч северокорейских военных. Дополнительно готовится развертывание контингента еще плюс 10 тысяч - их отбирают для прохождения подготовки и последующего перекидывания в Россию", - отметил глава государства.