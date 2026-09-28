RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Зеленский: Россия фактически уже начала дополнительную мобилизацию

21:36 28.09.2026 Пн
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com_zelenskyy.official)

Россия фактически уже приступила к проведению дополнительной мобилизации. Кремль увеличивает количество людей, которых набирает в армию разными методами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

Глава государства рассказал о результатах доклада ГУР по мероприятиям, которые страна-агрессор планирует дальше.

"Фактически россияне уже начали дополнительную мобилизацию - они увеличивают количество людей, которых набирают разными методами. Планируют увеличивать и привлечение иностранцев", - сказал президент.

Зеленский отметил важность того, чтобы правительства стран, из которых РФ привлекает солдат, противодействовали этому. Он добавил, что Украина проинформирует об этом каждого из них.

"У нас есть и новые данные по привлечению в Россию военных из Северной Кореи: сейчас на российской территории находятся более 8 тысяч северокорейских военных. Дополнительно готовится развертывание контингента еще плюс 10 тысяч - их отбирают для прохождения подготовки и последующего перекидывания в Россию", - отметил глава государства.

Напомним, россияне начали получать "мобилизационные распоряжения" в военкоматах. Таким образом, страна-агрессор может оперативно вызвать к пунктам сбора сотни тысяч мужчин.

Кроме того, командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди заявил, что РФ планирует мобилизовать 300 тысяч человек до конца года. Мобилизированных будут бросать на войну без должной подготовки.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ЗеленскийСеверная КореяВойна в УкраинеМобилизация в России