Зеленский: Россия фактически уже начала дополнительную мобилизацию

Россия фактически уже приступила к проведению дополнительной мобилизации. Кремль увеличивает количество людей, которых набирает в армию разными методами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.
Глава государства рассказал о результатах доклада ГУР по мероприятиям, которые страна-агрессор планирует дальше.
"Фактически россияне уже начали дополнительную мобилизацию - они увеличивают количество людей, которых набирают разными методами. Планируют увеличивать и привлечение иностранцев", - сказал президент.
Зеленский отметил важность того, чтобы правительства стран, из которых РФ привлекает солдат, противодействовали этому. Он добавил, что Украина проинформирует об этом каждого из них.
"У нас есть и новые данные по привлечению в Россию военных из Северной Кореи: сейчас на российской территории находятся более 8 тысяч северокорейских военных. Дополнительно готовится развертывание контингента еще плюс 10 тысяч - их отбирают для прохождения подготовки и последующего перекидывания в Россию", - отметил глава государства.
Напомним, россияне начали получать "мобилизационные распоряжения" в военкоматах. Таким образом, страна-агрессор может оперативно вызвать к пунктам сбора сотни тысяч мужчин.
Кроме того, командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди заявил, что РФ планирует мобилизовать 300 тысяч человек до конца года. Мобилизированных будут бросать на войну без должной подготовки.