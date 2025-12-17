Зеленський різко відреагував на "історію божевілля" від Путіна і звернувся до США

Російський диктатор Володимир Путін сьогодні підтвердив, що він хоче зробити наступний рік роком війни. США варто звернути на це увагу і відповісти диктатору.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
"Сьогодні ми почули з Москви чергові сигнали, що наступний рік вони готують роком війни. І це сигнали не тільки для нас. Важливо, щоб партнери це бачили. І важливо, щоб вони не тільки бачили, а й реагували, зокрема, партнери в Сполучених Штатах Америки, які часто говорять, що Росія нібито хоче закінчити війну", - сказав президент.
Він звернув увагу, що такий настрій Росії необхідно бачити і реагувати на нього. Оскільки в такому разі росіяни підриватимуть дипломатію, намагаючись різними дипломатичними формулюваннями, тиском за тим чи іншим пунктом у документах "прикривати своє бажання знищити Україну та українців".
"А далі - інші країни в Європі, які хтось там у Росії може коли-небудь назвати своїми нібито "історичними землями". Потрібен реальний захист від цієї російської історії божевілля, і зараз ми продовжимо роботу з усіма партнерами, щоб такий захист справді був", - зазначив президент.
Зеленський закликав партнерів до конкретних безпекових рішень, фінансових рішень, зокрема щодо російських активів, політичних рішень.
"І потрібна сміливість усіх наших партнерів бачити правду, визнавати правду і чинити відповідно. Я хочу подякувати кожному, хто саме так підтримує Україну і роботу з досягнення безпеки", - додав він.
Нагадаємо, сьогодні, 17 грудня, російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія "досягне цілей" свого вторгнення.
Він додав, що якщо "першопричини конфлікту" не усунуть за допомогою дипломатії, то Росія "доб'ється звільнення своїх історичних земель військовим шляхом".
Також глава Кремля заявив про те, що до кінця року Росія нібито планує до кінця року поставити балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік".