Зеленський різко нагадав Віткоффу, хто у праві говорити про території України

Зеленський підкреслив, що "відповідні представники" (Віткофф - ред.) обговорюють питання поза своєю компетенцією. Адже лише Україна може вирішувати долю своїх територій.

"Україна - суверенна держава, і всі території належать унітарній державі Україна. Тому знов таки про території нашої держави може говорити тільки народ України. І ви знаєте, що для нас це червоні лінії визнавати будь-які території тимчасово окуповані як не українські, а російські", - заявив глава держави.

Своєю чергою, генсек НАТО Марк Рютте, коментуючи хід переговорів щодо війни РФ проти України, заявив, що вітає зусилля адміністрації президента США Дональда Трампа. Однак високопосадовець наголосив, що не буде коментувати проміжні стадії переговорів.

"Ми надаємо допомогу ту, яку ми можемо. Але на проміжних стадіях я не хочу коментувати", - сказав Рютте.

Заява Віткоффа щодо територій

Нагадаємо, 11 квітня спеціальний представник президента США Стів Віткофф зустрічався із російським диктатором Володимиром Путіним.

Переговори з главою Кремля Віткофф назвав "переконливими" та заявив, що вони обговорили "кроки, які можуть покласти край війні в Україні".

Зокрема, спецпосланець наголосив, що "ключем" до завершення війни в Україні є так звані "п'ять територій". Водночас він не надав жодних деталей.

"Ця мирна угода стосується так званих п’яти територій, але в ній є набагато більше. Є протоколи безпеки, є стаття 5 НАТО, багато деталей. Це складна ситуація, що корениться в деяких реальних проблемних речах, що відбуваються між двома країнами... Я думаю, що ми можемо опинитися на порозі чогось дуже, дуже важливого для світу в цілому", - додав він.