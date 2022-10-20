Зеленський різко пройшовся по тим, хто закликає послабити санкції проти Росії

Ті, хто закликає послабити санкції проти Росії за її терор, ставить всю європейську спільноту в залежність від найбільшої антиєвропейської сили в сучасному світі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.
"Будь-хто, хто закликає послабити санкції проти Росії за терор, чи намагається політично торпедувати санкційний механізм, не лише намагається зробити російський терор безкарним, не тільки зраджує пам'ять жертв терору, але і ставить всю європейську спільноту в залежність від найбільшої антиєвропейської сили в сучасному світі", - заявив Зеленський.
Президент наголосив на тому, аби на такі голоси у Європі звертали увагу.
"Вони проти Європи", - додав Зеленський.
Нагадаємо, що Угорщина виступає проти накладання санкцій на російську ядерну енергетику.
Також прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на сьогоднішньому саміті Європейського союзу має намір переконати лідерів країн-учасниць ЄС переглянути санкції проти Росії.
Раніше стало відомо, що Угорщина знову блокує енергетичні санкції ЄС проти Росії.
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