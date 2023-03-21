Зеленский о годовщине первых победных битв: такой результат будет на Донбассе и в Крыму

Украина сможет одержать победу над Россией в битвах за Крым и Донбасс, как это было ровно год назад в Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Он напомнил, что 21 марта прошлого года успешно завершилась битва за село Мощун Киевской области, которая стала первым большим шагом нашего государства в победе над Россией.

Президент отметил, что такими шагами также были битва за Гостомель, бои за Ирпень, борьба в Черниговской и Сумской областях, а также успехи в Харьковской и Херсонской областях.

"Мы придем к такому же результату и в других активных действиях. В героическом сражении за Донбасс, в котором неизбежно будет доминировать украинский флаг. В дальнейшем противостоянии на юге, которое возобновит нормальную украинскую жизнь в Приазовье. В возвращении нашего Крыма, откуда уже началась миграция самых дальновидных крыс государства-террориста", - отметил он.