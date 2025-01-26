Зеленский: РФ за неделю запустила более 750 ударных дронов и сбросила 1250 авиабомб

Россия за неделю нанесла по Украине сотни авиационных ударов. Враг выпустил более тысячи авиабомб и сотни ударных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

По его словам, за последнюю неделю Украина подверглась сотне российских атак различными типами оружия: около 1250 авиабомб, более 750 ударных дронов, более 20 ракет различных типов.

Зеленский подчеркнул, что только решимость может остановить террористов. Поэтому Украина постоянно работает с партнерами, чтобы увеличить возможности обороны и уменьшить способность России терроризировать украинцев.

"Дальнобойность важна. Санкции важны. Уменьшение цены на нефть важно. Главное - все делать в единстве и решительно защищать жизнь", - заявил президент.