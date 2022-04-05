Зеленский о "резне в Буче": будем искать всех преступников

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина найдет всех россиян, причастных к резне в Буче. Отдельно будет совместная комиссия вместе с ЕС и украинское внутреннее дело.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью украинским журналистам.

"Мы точно будем этим заниматься, будут собираться списки. Потому что мы в цивилизованном мире с вами, есть порядок", - сказал президент.

По его словам Украина договорилась, что будет совместная комиссия вместе с ЕС, прокуроры разных государств будут заниматься этими преступлениями.

"И отдельно есть наше внутреннее дело по этим преступникам, которые пытали наших людей. Мы начинаем собирать эту информацию, будем искать всех этих людей", - добавил Зеленский.