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Зеленский о "резне в Буче": будем искать всех преступников

Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images))
Автор: Александр Белоус

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина найдет всех россиян, причастных к резне в Буче. Отдельно будет совместная комиссия вместе с ЕС и украинское внутреннее дело.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью украинским журналистам.

"Мы точно будем этим заниматься, будут собираться списки. Потому что мы в цивилизованном мире с вами, есть порядок", - сказал президент.

По его словам Украина договорилась, что будет совместная комиссия вместе с ЕС, прокуроры разных государств будут заниматься этими преступлениями.

"И отдельно есть наше внутреннее дело по этим преступникам, которые пытали наших людей. Мы начинаем собирать эту информацию, будем искать всех этих людей", - добавил Зеленский.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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