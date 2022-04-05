RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський про "різанину в Бучі": шукатимемо всіх злочинців

Фото: Президент України Володимир Зеленський (Getty Images))
Автор: Олександр Білоус

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна знайде всіх росіян, причетних до різанини в Бучі. Окремо буде спільна комісія разом з ЄС та українська внутрішня справа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю українським журналістам.

"Ми точно будемо цим займатися, будуть збиратися списки. Тому що ми в цивілізованому світі з вами, є порядок", - сказав президент.

За його словами Україна домовилася, що буде спільна комісія разом з ЄС, прокурори різних держав будуть займатися цими злочинами.

"І окремо є наша внутрішня справа до цих злочинців, які катували наших людей. Ми починаємо збирати цю інформацію, будемо шукати всіх цих людей", - додав Зеленський.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України