ru ua
Вт, 05 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский о "резне в Буче": будем искать всех преступников

Новина українською →
Украина, Вторник 05 апреля 2022 10:40
Зеленский о "резне в Буче": будем искать всех преступников Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images))
Автор: Александр Белоус

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина найдет всех россиян, причастных к резне в Буче. Отдельно будет совместная комиссия вместе с ЕС и украинское внутреннее дело.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью украинским журналистам.

"Мы точно будем этим заниматься, будут собираться списки. Потому что мы в цивилизованном мире с вами, есть порядок", - сказал президент.

По его словам Украина договорилась, что будет совместная комиссия вместе с ЕС, прокуроры разных государств будут заниматься этими преступлениями.

"И отдельно есть наше внутреннее дело по этим преступникам, которые пытали наших людей. Мы начинаем собирать эту информацию, будем искать всех этих людей", - добавил Зеленский.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину
NEWS
41-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
41-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко: 40% домов невозможно восстановить, они разрушены в пепел
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Мэр Мариуполя Вадим Бойченко: 40% домов невозможно восстановить, они разрушены в пепел