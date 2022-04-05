Зеленський про "різанину в Бучі": шукатимемо всіх злочинців

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна знайде всіх росіян, причетних до різанини в Бучі. Окремо буде спільна комісія разом з ЄС та українська внутрішня справа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю українським журналістам.

"Ми точно будемо цим займатися, будуть збиратися списки. Тому що ми в цивілізованому світі з вами, є порядок", - сказав президент.

За його словами Україна домовилася, що буде спільна комісія разом з ЄС, прокурори різних держав будуть займатися цими злочинами.

"І окремо є наша внутрішня справа до цих злочинців, які катували наших людей. Ми починаємо збирати цю інформацію, будемо шукати всіх цих людей", - додав Зеленський.