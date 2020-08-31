Они микробы: Зеленский резко высказался о скандальных "слугах народа"

Президент Украины Владимир Зеленский считает "микробами" скандальных членов партии "Слуга народа". Он также уверен, что такие представители политической силы не будут заметны "на пути к успеху".

Об этом он заявил на съезде партии "Слуга народа" в Киеве.

По его словам, в парламентской фракции допускают ошибки, но они признаются и исправляются.

"И ничего страшного нет. Некоторые люди забыли, как они сюда попали и для чего. Это тоже есть. Они - микробы, бактерии в вашем здоровом организме. Но, к счастью, их очень мало, и они слабы. Я уверен, мы не заметим их на пути к успеху. И их никогда не вспомнит история, не вспомнит их имена", - добавил Зеленский.

Напомним, сегодня "Слуга народа" представила кандидатов в мэры крупных города Украины. В частности, на мэра Винницы выдвигают Сергея Борзова, Днепра - Сергея Рыженко, Киева - Ирину Верещук, Одессы - Олега Филимонова, Харькова - Алексея Кучера.

Отметим, в Украине на этой неделе начнется избирательный процесс. Местные выборы пройдут 25 октября 2020 года. Кроме того, состоятся довыборы в парламент по 208-му округу в Черниговской области.