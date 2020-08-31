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Вони мікроби: Зеленський різко висловився про скандальних "слуг народу"

Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський вважає "мікробами" скандальних членів партії "Слуга народу". Він також упевнений, що нардепи від цієї політичної сили не будуть помітні "на шляху до успіху".

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Про це він заявив на з'їзді партії "Слуга народу" в Києві.

За його словами, в парламентській фракції допускають помилки, але вони визнаються і виправляються.

"І нічого страшного немає. Деякі люди забули, як вони сюди (до Верховної ради, - ред.) потрапили і для чого. Це теж є. Вони - мікроби, бактерії у вашому здоровому організмі. Але, на щастя, їх дуже мало, і вони слабкі. Я впевнений, ми не помітимо їх на шляху до успіху. І їх ніколи не згадає історія, не згадає їх імена", - додав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні "Слуга народу" представила кандидатів у мери великих міст України. Зокрема, на мера Вінниці висувають Сергія Борзова, Дніпра - Сергія Риженка, Києва - Ірину Верещук, Одеси - Олега Філімонова, Харкова - Олексія Кучера.

Відзначимо, в Україні цього тижня почнеться виборчий процес.

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