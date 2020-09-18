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Зеленский: режим "тишины" неидеальный и выполняется с провокациями

Автор: Юлия Струк

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что режим "тишины" на Донбассе неидеальный. Глава государства заявил, что он выполняется с некоторыми провокациями.

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Об этом он сказал в ходе своего визита в Тернопольскую область.

"Сегодня есть у нас режим тишины. Да, неидеальный, он выполняется с некоторыми провокациями... Сколько будет продолжаться режим тишины, я сказать не могу, мы делаем все, чтобы он вышел на постоянный уровень", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, пока речь о стабилизации ситуации не идет .

"Сказать, что ситуация стабилизировалась мы не можем, пока идет война. Это все равно большой шаг. Мне кажется, это тот самый пункт (Минска, - ред.), которого мы сегодня почти полностью достигли", - добавил глава государства.

Напомним, ранее сегодня вице-премьер-министр, первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников заявил, что режим "тишины" на Донбассе до сих пор не устоявшийся. Он также объяснил, каким образом сохраняется перемирие в зоне проведения ООС.

Как писало РБК-Украина, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 15 нарушений перемирия на Донбассе за сутки, 16 сентября.

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