Зеленский решил создать группу экспертов для оценки результатов судебной реформы

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение создать экспертную группу для оценки результатов проведенной судебной реформы и подготовки законодательных и практических шагов для решения проблем функционирования судебной ветви власти. Об этом говорится в заявлении заместителя главы АП Руслана Рябошапки, передает пресс-служба президента.

"Мы обеспокоены ситуацией, которая складывается в последнее время в связи с провозглашением различными судебными инстанциями (в частности "реформированными") судебных решений, которые, по мнению юристов, не основываются на требованиях Конституции Украины и закона. Принятие таких решений продолжает разрушать доверие к судебной системе", - говорится в заявлении.

В АП считают, что "наличие ряда подобных судебных решений является очевидным свидетельством провала судебной реформы".

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Совет Европы сделал экспертную оценку судебной реформы в Украине за период с 2014 по 2018 год, и проверил соответствие реформы европейским стандартам и рекомендациям.

Как сообщается в отчете, “впечатляющие усилия в принятии законодательных изменений заслуживают высокой оценки. На законодательном уровне, и в значительной степени также на институциональном уровне, цели, изложенные в стратегии (судебной реформы), были достигнуты“.

Известно, что судебная реформа была инициирована в 2014 году. 2 июня 2016 года были приняты изменения в Конституцию в части правосудия. За время реформы был создан новый Верховный суд, Высший антикоррупционный суд и Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности. Действующие судьи проходят переаттестацию, во время которой проверяется уровень их компетентности и добропорядочности.