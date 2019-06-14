Зеленський вирішив створити групу експертів для оцінки результатів судової реформи

Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення створити експертну групу для оцінки результатів проведеної судової реформи і підготовки законодавчих і практичних кроків для вирішення проблем функціонування судової гілки влади. Про це йдеться у заяві заступника глави АП Руслана Рябошапки, передає пресс-служба президента.

"Ми стурбовані ситуацією, яка складається останнім часом у зв'язку з проголошенням різними судовими інстанціями (зокрема "реформованими") судових рішень, які, на думку юристів, не ґрунтуються на вимогах Конституції України та закону. Прийняття таких рішень продовжує руйнувати довіру до судової системи", - йдеться в заяві.

В АП вважають, що "наявність низки подібних судових рішень є очевидним свідченням провалу судової реформи".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Рада Європи зробивлаекспертну оцінку судової реформи в Україні за період з 2014 по 2018 рік, і перевірила відповідність реформи європейським стандартам і рекомендаціям.

Як повідомляється в звіті, “вражаючі зусилля у прийнятті законодавчих змін заслуговують високої оцінки. На законодавчому рівні, і в значній мірі також на інституціональному рівні, цілі, викладені у стратегії (судової реформи), були досягнуті“.

Відомо, що судова реформа була ініційована в 2014 році. 2 червня 2016 року були прийняті зміни до Конституції в частині правосуддя. За час реформи було створено новий Верховний суд, Вищий антикорупційний суд і Вищий суд з питань інтелектуальної власності. Діючі судді проходять переатестацію, під час якої перевіряється рівень їх компетентності та доброчесності.