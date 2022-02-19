Зеленский решил лететь в Мюнхен на конференцию по безопасности

"Сегодня состоится визит президента Украины Владимира Зеленского в Мюнхен (Германия) для участия в ежегодной конференции по безопасности и проведение переговоров, которые запланированы на этой площадке", - говорится в сообщении.

Как отметили в ОП, Зеленский планирует встретиться с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, с канцлером Германии Олафом Шольцем, с вице-президентом США Камалой Харрис, с представителями международных финансовых институтов.

"Зеленский ожидает конкретных договоренностей относительно предоставления нашей стране дополнительной военной и финансовой поддержки для усиления устойчивости Украины", - отмечается в сообщении.

В то же время в ОП добавили, что ситуацию на линии соприкосновения на Донбассе, в Автономной Республике Крым и вблизи границ Украины анализируют специальные службы.

"В рабочем порядке происходит постоянный анализ разведывательных данных и обмен информацией с партнерами. Украина регулярно получает дополнительные актуальные данные разведки относительно активности российских сил. Ситуация на востоке страны полностью контролируемая украинскими силами безопасности и обороны", - говорится в сообщении.