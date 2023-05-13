Зеленський про референдум після деокупації Криму: вирішуватиме народ України

"Референдум, згідно з законом, може проводитися лише на всій території України. Ми не боїмося референдумів, але це суперечить Конституції, бо АР Крим входить у склад України, це наша територія. Не можна проводити референдум лише на території Криму, бо це сепаратизм, порушення Конституції та законів", - заявив він.

При цьому Зеленський наголосив, що референдум має проходити згідно з українським законодавством.

"Я не боюсь ніяких референдумів, але це вирішує народ України і референдум має бути згідно з українським законодавством", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що коли українські військові дійдуть до Криму, то російському диктатору Володимиру Путіну доведеться шукати вихід, щоб жити у світі.

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