Зеленський про реалізацію Формули миру: залучаємо якнайширше коло партнерів

Зустріч відбулася на рівні політичних радників. Україну представляли керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, Андрій Сибіга та Ігор Жовква.

"Наближаємо реалізацію Формули миру, і для цього залучаємо якнайширше коло партнерів. Незмінним топ-пріоритетом є й відносини з Євросоюзом, щотижня додаємо ґрунту для набуття повноправного членства", - заявив Зеленський у відеозверненні.

Українська формула миру

Президент України Володимир Зеленський, у листопаді минулого року, представив українську формулу миру. Вона складається з 10 пунктів. План передбачає відновлення Україною контролю над своєю територією, повернення полонених та переслідування військових злочинців.

Окрім цього, українська формула миру також передбачає гарантії радіаційної, ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки.

Зеленський закликав лідерів американський держав долучитися до української формули миру.