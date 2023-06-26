Зеленский о реализации Формулы мира: привлекаем широчайший круг партнеров

Встреча прошла на уровне политических советников. Украину представляли руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, Андрей Сибига и Игорь Жовква.

"Приближаем реализацию Формулы мира, и для этого привлекаем широчайший круг партнеров. Неизменным топ-приоритетом являются и отношения с Евросоюзом, еженедельно добавляем почву для обретения полноправного членства", - заявил Зеленский в видеообращении.

Украинская формула мира

Президент Украины Владимир Зеленский, в ноябре прошлого года, представил украинскую формулу мира. Она состоит из 10 пунктов. План предусматривает восстановление Украиной контроля над своей территорией, возвращение пленных и преследование военных преступников.

Кроме того, украинская формула мира также предусматривает гарантии радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности.

Зеленский призвал лидеров американских государств присоединиться к украинской формуле мира.