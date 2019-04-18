Зеленский разъяснил позицию по запрету артистов из РФ

Кандидат в президенты Владимир Зеленский выступает за избирательный подход к запрету на въезд в Украину для российских артистов. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью РБК-Украина.

По его мнению, к запрету на гастроли российских артистов в Украине следует подходить избирательно.

"Я понимаю, почему сначала запретили. Потому что была информационная война, очень сложная, однозначно. Была информационная война. И некоторые российские артисты превратились из артистов - взять того же Михаила Пореченкова и Ивана Охлобыстина - в политиков. Мало того, поехали на Донбасс, стреляли по нашим пацанам. Это катастрофа", - отметил Зеленский.

Отметим, Министерство культуры Украины вносит в так называемый "черный список" российских артистов, которым запрещен въезд в страну. На сегодня в него входят почти 150 человек.

Напомним, прошлой осенью в Украине запретили к показу фильм "Любовь в большом городе-2", в котором одну из ролей сыграл запрещенный российский актер Леонид Ярмольник. Примечательно, что в ленте также сыграл нынешний кандидат в президенты Владимир Зеленский.