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Зеленский разъяснил позицию по запрету артистов из РФ

Новости » Выборы 2019    18.04.2019 - 11:29
Зеленский разъяснил позицию по запрету артистов из РФ
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский предлагает делить из на артистов и политиков

Кандидат в президенты Владимир Зеленский выступает за избирательный подход к запрету на въезд в Украину для российских артистов. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью РБК-Украина.

По его мнению, к запрету на гастроли российских артистов в Украине следует подходить избирательно.

"Я понимаю, почему сначала запретили. Потому что была информационная война, очень сложная, однозначно. Была информационная война. И некоторые российские артисты превратились из артистов - взять того же Михаила Пореченкова и Ивана Охлобыстина - в политиков. Мало того, поехали на Донбасс, стреляли по нашим пацанам. Это катастрофа", - отметил Зеленский.

 

Отметим, Министерство культуры Украины вносит в так называемый "черный список" российских артистов, которым запрещен въезд в страну. На сегодня в него входят почти 150 человек.

Напомним, прошлой осенью в Украине запретили к показу фильм "Любовь в большом городе-2", в котором одну из ролей сыграл запрещенный российский актер Леонид Ярмольник. Примечательно, что в ленте также сыграл нынешний кандидат в президенты Владимир Зеленский.

 

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