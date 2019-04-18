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Зеленський роз'яснив позицію щодо заборони артистів з РФ

Новини » Вибори 2019    18.04.2019 - 11:29
Зеленський роз'яснив позицію щодо заборони артистів з РФ
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський пропонує ділити на артистів і політиків

Кандидат у президенти Володимир Зеленський виступає за виборчий підхід до заборони на в'їзд до України для російських артистів. Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю РБК-Україна.

На його думку, до заборони на гастролі російських артистів в Україні слід підходити вибірково.

"Я розумію, чому спочатку заборонили. Тому що була інформаційна війна, дуже складна, однозначно. Була інформаційна війна. І деякі російські артисти перетворилися з артистів - взяти того ж Михайла Пореченкова та Івана Охлобистіна - на політиків. Мало того, поїхали на Донбас, стріляли по нашим пацанам. Це катастрофа", - зауважив Зеленський.

 

Зазначимо, Міністерство культури України вносить у так званий "чорний список" російських артистів, яким заборонено в'їзд до країни. На сьогодні до нього входять майже 150 осіб.

Нагадаємо, минулої осені в Україні заборонили до показу фільм "Кохання у великому місті-2", в якому одну з ролей зіграв заборонений російський актор Леонід Ярмольник. Примітно, що в стрічці також зіграв нинішній кандидат у президенти Володимир Зеленський.

 

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