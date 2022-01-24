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Зеленский - к разведчикам: пришло время переходить к наступлению по отстаиванию нацинтересов

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Киев, Понедельник 24 января 2022 13:54
Зеленский - к разведчикам: пришло время переходить к наступлению по отстаиванию нацинтересов Фото: президент Украины Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка научилась эффективно противодействовать внешней агрессии. Он считает, что пришло время переходить к наступлению по отстаиванию нацинтересов.

Про это сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Офиса президента.

Зеленский во время встречи со служащими Службы внешнего разведки заявил, что информация о планах и действиях врага во всех сферах является надежным залогом для принятия своевременных и правильных решений в сложных ситуациях.

"Мы научились достаточно эффективно сдерживать и противодействовать внешним агрессиям. Уверен, пора переходить к наступательным действиям по отстаиванию наших национальных интересов. У вас есть опыт и возможность для воплощения такой стратегии", - заявил он.

Президент отметил важность получения правдивой информации, чтобы ею никто не манипулировал, и чтобы Украину никто не использовал в своих интересах.

Напомним, США готовят варианты ответа в случае вторжения России в Украину.

Отметим, в Украине заявили о возможности нападения России уже через месяц.

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