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Зеленский о разблокировании Мариуполя: пока не можем публично об этом говорить

Новина українською →
Киев, Вторник 05 апреля 2022 11:30
Зеленский о разблокировании Мариуполя: пока не можем публично об этом говорить Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на сегодня очень сложно организовать разблокирование Мариуполя военным путем. О такой возможности власти не готовы говорить публично.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью украинским журналистам.

"Это очень сложно. Военная деоккупация Мариуполя на сегодня сложна, и парни, которые находятся там, об этом знают. Мы реально на контакте почти ежедневно... Они крепкие, но им очень тяжело", - отметил Зеленский.

Он уточнил, что украинские власти на сегодня не могут на камеры говорить о возможности военного разблокирования города.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что силовое возвращение оккупированного Донбасса может стоить жизней 30-40 тысяч украинских военных.

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