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Зеленський про розблокування Маріуполя: поки не можемо публічно про це говорити

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Київ, Вівторок 05 квітня 2022 11:30
Зеленський про розблокування Маріуполя: поки не можемо публічно про це говорити Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на сьогодні дуже складно організувати розблокування Маріуполя військовим шляхом. Про таку можливість влада не готова говорити публічно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю українським журналістам.

"Це дуже складно. Військова деокупація Маріуполя на сьогодні складна, і хлопці, які знаходяться там, про це знають. Ми реально на контакті майже щодня... Вони міцні, але їм дуже важко", - зазначив Зеленський.

Він уточнив, що українська влада на сьогодні не може на камери говорити про можливість військового розблокування міста.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що силове повернення окупованого Донбасу може коштувати життів 30-40 тисяч українських військових.

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