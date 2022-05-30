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Зеленский рассмотрит предложение Эрдогана о трехстороннем звонке глав Украины, РФ и Турции

Владимир Зеленский (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрит предложение провести совместные телефонные переговоры с президентами России и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ZN.ua.

Спикер также добавил, что такой телефонный разговор будет возможен только в случае, если президент России будет готов в них участвовать. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что заявленные переговоры между Путиным и Эрдоганом в понедельник пройдут только в двухстороннем формате.

Ранее сообщалось, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган позвонит президентам Украины и РФ Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину. Разговоры запланированы на 30 мая.

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Владимир ЗеленскийВладимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган