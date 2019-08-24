Зеленский определится с кандидатурой премьера на этой неделе

На пост главы нового правительства рассматриваются две кандидатуры. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время приема по случаю Дня Независимости, передает LB.ua.

Так, по словам Зеленского, он рассматривает две кандидатуры на должность премьер-министра. Однако глава государства не стал называть имена кандидатов и добавил, что примет решение уже на этой неделе.

"Я должен принять это решение на этой неделе, больше некуда тянуть. Скажу честно, что сложность данного решения в том, что мне нравятся сразу несколько человек. Не скажу кто, скажу, что двое", - заявил он.

Зеленский подчеркнул, что новый глава правительства должен быть готов к решению проблем в экономике страны. Также кандидат должен будет представить свою будущую команду.

"Человек должен прийти с моделью, с людьми, со сроками реформ. Это большая глобальная задача. Я не знаю, какие переговоры они ведут, задача показать структуру с людьми и программой. Естественно, они же не могут сказать: я бы хотел Илона Маска на министра инфраструктуры. Мы бы все хотели. Но чтобы мне кого-то предлагать, потому что они понимают, что мы товарищи предметные, наверное, надо с кем-то поговорить", - пояснил президент.

Напомним, ранее глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков сообщил, что на первом заседании Верховной рады нового созыва, которое состоится 29 августа, будет подписано коалиционное соглашение. Он отметил, что подписание произойдет в соответствии с процедурой.