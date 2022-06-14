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Зеленский рассказал, что ждет от визита Шольца в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский (Фотр: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Визит канцлера Германии Олафа Шольца в Украину может означать выделение дополнительной военной помощи Украине, а также ужесточение санкций против РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского изданию ZDF.

Президент отметил, что важно, чтобы канцлер Шольц приехал в Украину именно во время войны. Его официальный визит может означать передачу Украине дополнительной военной помощи. Также это может положительно сказаться на предоставлении стране статуса кандидата в члены ЕС и введении новых санкций против России.

Ранее стало известно, что Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Италии Марио Драги планируют совместную поездку в Киев в конце июня, в преддверии саммита G7, запланированного на 26-28 июня.

Напомним, немецкий канцлер Олаф Шольц с начала вторжения России ни разу не был в Украине, за что подвергался критике.

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ГерманияСанкции против РоссииВладимир ЗеленскийВторжение России в Украину