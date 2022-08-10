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Зеленский рассказал, от чего зависят сроки окончания войны в Украине

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Сроки завершения войны Украины с Россией зависят от двух факторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.

По словам президента, прежде всего вопрос сроков завершения войны напрямую зависит от вопроса потерь в рядах российских оккупантов.

"Чем больше будет потерь у оккупантов, тем быстрее мы сможем освободить нашу землю и гарантировать безопасность Украины. Вот об этом стоит думать всем, кто защищает нашу землю и помогает Украине. Как нанести оккупантам еще большие потери, чтобы сократить время войны? Если почти 43 тысячи погибших русских солдат не убеждают российское руководство, что им надо искать, как выйти из войны, значит, нужно больше бороться, нужно больше результатов", - сказал президент.

Второй фактор, по словам президента, это предоставление Украине военной помощи. Как отметил глава государства, на завтрашней встрече в Копенгагене будет обсуждаться дальнейшая поддержка Украины.

"Чем больше оружия получит Украина, чем больше финансовой и технической поддержки, тем быстрее и наши люди, и все европейцы смогут ощутить покой и стабильность жизни", - заявил Зеленский.

Напомним, что ранее Германия анонсировала расширение помощи Украине на конференции в Копенгагене.

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