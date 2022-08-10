Зеленський розповів, від чого залежать терміни закінчення війни в Україні

За словами президента, насамперед питання термінів завершення війни безпосередньо залежить від питання втрат у лавах російських окупантів.

"Чим більше буде втрат в окупантів, то швидше ми зможемо звільнити нашу землю й гарантувати безпеку України. Ось про це варто думати усім, хто захищає нашу землю та допомагає Україні. Як завдати окупантам ще більших втрат, щоб скоротити час війни? Якщо майже 43 тисячі загиблих російських солдатів не переконують російське керівництво, що їм треба шукати, як вийти з війни, значить, потрібно більше боротися, потрібно більше результатів" - сказав президент.

Другий чинник, за словами президента, це надання Україні військової допомоги. Як наголосив глава держави, на завтрашній зустрічі у Копенгагені буде обговорюватися подальша підтримка України.

"Чим більше зброї отримає Україна, чим більше фінансової та технічної підтримки, тим швидше і наші люди, і всі європейці зможуть відчути спокій та стабільність життя", - заявив Зеленський.