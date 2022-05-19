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Зеленский рассказал, от чего зависит скорость освобождения оккупированных регионов Украины

Владимир Зеленский (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что время освобождения оккупированных регионов страны зависит только от реальной ситуации на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Владимира Зеленского.

"Вооруженные силы Украины и все наши защитники и защитницы будут пошагово освобождать нашу землю. Сколько времени это продлится? Ответ на этот вопрос может дать только реальная ситуация в поле боя. Стараемся как можно скорее. Это точно. Мы обязаны прогнать оккупантов и гарантировать Украине реальную безопасность", - заявил президент Украины.

Зеленский также отметил, что сегодня подписал указы о продлении правового режима военного положения и срока общей мобилизации. По его словам, у армии и всех защищающих государство должны быть все юридические инструменты, чтобы действовать спокойно.

"Херсон, Мелитополь, Бердянск, Энергодар, Мариуполь и все наши города и общины, которые находятся под оккупацией, под временной оккупацией, должны знать, что Украина вернется", - добавил глава государства.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский назвал попытки российских оккупантов показать какую-то победу в войне против Украины "сумасшедшими".

Также глава государства назвал причины массовых обстрелов украинских городов. По его словам, армия РФ пытается "компенсировать" серию провалов на фронте.

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Владимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВторжение России в Украину