Зеленский рассказал, от чего зависит скорость освобождения оккупированных регионов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что время освобождения оккупированных регионов страны зависит только от реальной ситуации на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Владимира Зеленского.

"Вооруженные силы Украины и все наши защитники и защитницы будут пошагово освобождать нашу землю. Сколько времени это продлится? Ответ на этот вопрос может дать только реальная ситуация в поле боя. Стараемся как можно скорее. Это точно. Мы обязаны прогнать оккупантов и гарантировать Украине реальную безопасность", - заявил президент Украины.

Зеленский также отметил, что сегодня подписал указы о продлении правового режима военного положения и срока общей мобилизации. По его словам, у армии и всех защищающих государство должны быть все юридические инструменты, чтобы действовать спокойно.

"Херсон, Мелитополь, Бердянск, Энергодар, Мариуполь и все наши города и общины, которые находятся под оккупацией, под временной оккупацией, должны знать, что Украина вернется", - добавил глава государства.