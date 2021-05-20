Зеленский рассказал о запланированном параде на День Независимости Украины

По его словам, парад будет проводиться как на суши, так и на воде.

"24 августа будет парад к 30-летию Независимости Украины. Парад будет военный. Парад будет большой. Как на суше, так и на воде. Будет и на Днепре, и в Одессе, и в Киеве на Майдане", - рассказал Зеленский.

После парада, вечером, 24 августа, планируется большой концерт с участием украинских звезд на НСК "Олимпийском".

Накануне, 22 августа, планируется проведении новой премии, на которой награды получат "великие украинцы".

"22 августа мы будем отмечать великих украинцев. Будет основана премия, которая имеет аналоги в западных странах. Это будут легенды, которые прославляют Украину как в Украине, так и за пределами страны во всем мире. Будет награждения, будет большой концерт", - добавил Зеленский.

Также президент отметил, что в рамках празднования 30-летния независимости будут проводиться двусторонние встречи с лидерами других стран.