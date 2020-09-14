Зеленский рассказал, как Украина выходит из кризиса

Президент Владимир Зеленский накануне своего визита в Австрию рассказал, как Украина выходит из кризиса, вызванного пандемией коронавируса. По его словам, население поддерживают дешевыми кредитами.

Об этом глава государства рассказал в интервью австрийской газете Wiener Zeitung.

На вопрос, как Украина должна выйти из этого кризиса, потерпев спад экономики, Зеленский ответил:

"Мы, конечно, не можем печатать долларовые купюры, это ясно. Но мы разрабатываем кредитные программы, чтобы помочь людям и компаниям в этом кризисе. Раньше ставки по кредитам были высокими, от 20 до 25 процентов. Теперь от 5 до 9 процентов. Люди уже воспользовались этими кредитами в эквиваленте 6 миллиардов гривен", - заявил он.

Президент также отметил, что с наступлением пандемии во многих украинских фирмах ввели принудительный отпуск и сокращение заработной платы.

Напомним, ранее Зеленский подписал законопроект, необходимый для получения Украиной 1,2 млрд евро кредита от Европейского союза.

Также РБК-Украина писало, что в конце апреля Европейская комиссия объявила о решении предоставить Украине 1 млрд 200 млн евро поддержки во время пандемии COVID-19.