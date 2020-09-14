ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Зеленский рассказал, как Украина выходит из кризиса

Киев, Понедельник 14 сентября 2020 22:35
Зеленский рассказал, как Украина выходит из кризиса
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

Президент Владимир Зеленский накануне своего визита в Австрию рассказал, как Украина выходит из кризиса, вызванного пандемией коронавируса. По его словам, население поддерживают дешевыми кредитами.

Об этом глава государства рассказал в интервью австрийской газете Wiener Zeitung.

На вопрос, как Украина должна выйти из этого кризиса, потерпев спад экономики, Зеленский ответил:

"Мы, конечно, не можем печатать долларовые купюры, это ясно. Но мы разрабатываем кредитные программы, чтобы помочь людям и компаниям в этом кризисе. Раньше ставки по кредитам были высокими, от 20 до 25 процентов. Теперь от 5 до 9 процентов. Люди уже воспользовались этими кредитами в эквиваленте 6 миллиардов гривен", - заявил он.

Президент также отметил, что с наступлением пандемии во многих украинских фирмах ввели принудительный отпуск и сокращение заработной платы.

Напомним, ранее Зеленский подписал законопроект, необходимый для получения Украиной 1,2 млрд евро кредита от Европейского союза.

Также РБК-Украина писало, что в конце апреля Европейская комиссия объявила о решении предоставить Украине 1 млрд 200 млн евро поддержки во время пандемии COVID-19.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Владимир ЗеленскийкризисКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь