Зеленський розповів, як Україна виходить з кризи

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент Володимир Зеленський напередодні свого візиту в Австрію розповів, як Україна виходить з кризи, викликаного пандемією коронавірусу. За його словами, населення підтримують дешевими кредитами.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю австрійській газеті Wiener Zeitung.

На запитання, як Україна повинна вийти з цієї кризи, зазнавши спаду економіки, Зеленський відповів:

"Ми, звичайно, не можемо друкувати доларові купюри, це ясно. Але ми розробляємо кредитні програми, щоб допомогти людям та компаніям в цій кризі. Раніше ставки за кредитами були високими, від 20 до 25 відсотків. Тепер від 5 до 9 відсотків. Люди вже скористалися цими кредитами в еквіваленті 6 мільярдів гривень", - заявив він.

Президент також зазначив, що з настанням пандемії у багатьох українських фірмах ввели примусову відпустку і скорочення заробітної плати.

Нагадаємо, раніше Зеленський підписав законопроект, необхідний для отримання Україною 1,2 млрд євро кредиту від Європейського союзу.

Також РБК-Україна писало, що в кінці квітня Європейська комісія оголосила про рішення надати Україні 1 млрд 200 млн євро підтримки під час пандемії COVID-19.