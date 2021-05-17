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Зеленский рассказал, когда Украина войдет в режим paperless

Автор: Юлия Струк

Президент Владимир Зеленский рассказал, когда Украина войдет в режим paperless. Это должно произойти уже 24 августа.

Об этом он сказал в ходе форума "Украина 30. Цифровизация".

"24 августа 2021 года Украина войдет в режим paperless, как мы и обещали. Никаких бумаг для государственных органов, никто не сможет требовать от гражданина Украины бумажки или любые справки для предоставления государственных услуг", - рассказал глава государства.

Напомним, ранее в Верховной раде зарегистрировали законопроект №5495 об особенностях предоставления электронных публичных услуг, так называемый рaperless. Их предоставление будет происходить без вмешательства чиновников.

Планируется и комплексная электронная публичная услуга. То есть, гражданин сможет получить несколько услуг по одному заявлению.

Как писало РБК-Украина, каждый второй украинец воспользовался по меньшей мере одной государственной электронной услугой в течение прошлого года. Среди самых популярных - получение паспортов и услуги на портале и в приложении "Дия".

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